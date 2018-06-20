Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер «Красоты по-американски» готовит драму о Первой мировой войне

20 июня
2018 год

Новости кино >>
20 июня 2018
Сэм Мендес снимет драму о Первой мировой войне под названием «1917». Об этом сообщает издание Variety.

Мендес также подготовил сценарий картины совместно с Кристи Уилсон-Кэрнс. Права на проект приобрела компания Стивена Спилберга Amblin Partners.

Режиссер «Красоты по-американски» готовит драму о Первой мировой войне
фото: 007.com


«Несказанно счастлив вновь поработать со Спилбергом и Amblin, а также с Донной Лангли и всей командой Universal. Я писал этот сценарий больше года, так что для меня очень волнительно воплотить фильм в жизнь», – заявил режиссер.

Приступить к съемкам картины планируется в апреле 2019 года, а выпустить ее на экраны уже в декабре.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сэм МендесСтивен Спилберг

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анастасия Гаршина
19 июня ушла из жизни актриса Анастасия Гаршина.
Юрий Ароян
19 июня ушёл из жизни актёр Юрий Ароян.
Валерий Хозяйчев
19 июня ушёл из жизни актёр Валерий Хозяйчев.
Виктор Павленко
18 июня ушёл из жизни актёр Виктор Павленко.
Александр Марьясин
16 июня ушёл из жизни актёр, музыкант Александр Марьясин.
Джаксылык Давлетов
16 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Джаксылык Давлетов.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Маркус Кунце
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Мартин Ландау
Ульрих Мюэ
Эррол Флинн
Бретт Хэлси
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью