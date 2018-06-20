Режиссер «Красоты по-американски» готовит драму о Первой мировой войне

Сэм Мендес снимет драму о Первой мировой войне под названием «1917». Об этом сообщает издание Variety.
Мендес также подготовил сценарий картины совместно с Кристи Уилсон-Кэрнс. Права на проект приобрела компания Стивена СпилбергаAmblin Partners.
фото: 007.com
«Несказанно счастлив вновь поработать со Спилбергом и Amblin, а также с Донной Лангли и всей командой Universal. Я писал этот сценарий больше года, так что для меня очень волнительно воплотить фильм в жизнь», – заявил режиссер.
Приступить к съемкам картины планируется в апреле 2019 года, а выпустить ее на экраны уже в декабре.
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