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Роберт Земекис возьмется за адаптацию романа Роальда Даля «Ведьмы»

20 июня
2018 год

Новости кино >>
20 июня 2018
Создатель «Форреста Гампа» Роберт Земекис адаптирует роман Роальда Даля «Ведьмы». Об этом сообщает Variety.

Сейчас переговоры режиссера со студией Warner Brosers по поводу проекта вышли на финальный этап.

Роберт Земекис возьмется за адаптацию романа Роальда Даля «Ведьмы»
фото: WARNER BROS.

Земекис, предположительно, также подготовит сценарий экранизации, продюсерами которой выступят Гильермо дель Торо, Джек Рэпк и Альфонсо Куарон.

По сюжету романа ведьмы, для которых смерть ребенка – высшее наслаждение, живут среди обычных людей. В центре истории оказывается 7-летний мальчик, который сталкивается с самой главной ведьмой.

Книга была опубликована в 1973 году, а спустя 17 лет Николас Роуг выпустил первую вольную экранизацию романа, в которой сыграла Анжелика Хьюстон.
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