Роберт Земекис возьмется за адаптацию романа Роальда Даля «Ведьмы»

Создатель «Форреста Гампа
» Роберт Земекис
адаптирует роман Роальда Даля «Ведьмы»
. Об этом сообщает Variety
.
Сейчас переговоры режиссера со студией Warner Brosers по поводу проекта вышли на финальный этап.
фото: WARNER BROS.
Земекис, предположительно, также подготовит сценарий экранизации, продюсерами которой выступят Гильермо дель Торо
, Джек Рэпк
и Альфонсо Куарон
.
По сюжету романа ведьмы, для которых смерть ребенка – высшее наслаждение, живут среди обычных людей. В центре истории оказывается 7-летний мальчик, который сталкивается с самой главной ведьмой.
Книга была опубликована в 1973 году, а спустя 17 лет Николас Роуг
выпустил первую вольную экранизацию романа, в которой сыграла Анжелика Хьюстон
.
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