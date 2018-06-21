Lucasfilm заморозила разработку спин-оффов «Звездных войн»

Lucasfilm
приостановила работу над спин-оффами о героях вселенной «Звездных войн
». Об этом сообщает Collider
со ссылкой на источники.
По информации издания, теперь студия сместит акцент на создание девятой ленты франшизы, а также на разработку следующей трилогии, которой занимается Райан Джонсон
. Планируется, что действие этих картин развернется во вселенной «Звездных войн», однако в центре сюжета окажутся новые герои.
Издание не исключает, что такое решение связано с провальным прокатом последнего спин-оффа «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
».
В мае стало известно, что студия планирует выпустить отдельный фильм о Бобе Фетте, режиссерское кресло которого займет Джеймс Мэнголд
.
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