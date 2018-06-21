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Lucasfilm заморозила разработку спин-оффов «Звездных войн»

21 июня
2018 год

Новости кино >>
21 июня 2018
Lucasfilm приостановила работу над спин-оффами о героях вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает Collider со ссылкой на источники.

По информации издания, теперь студия сместит акцент на создание девятой ленты франшизы, а также на разработку следующей трилогии, которой занимается Райан Джонсон. Планируется, что действие этих картин развернется во вселенной «Звездных войн», однако в центре сюжета окажутся новые герои.

Lucasfilm заморозила разработку спин-оффов «Звездных войн»

Издание не исключает, что такое решение связано с провальным прокатом последнего спин-оффа «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

В мае стало известно, что студия планирует выпустить отдельный фильм о Бобе Фетте, режиссерское кресло которого займет Джеймс Мэнголд.
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Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиХан Соло: Звездные войны. Истории

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