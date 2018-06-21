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Александр Яценко и Ирина Горбачева едут на BRIFF

21 июня
2018 год

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21 июня 2018
Драма Бориса Хлебникова «Аритмия» включена в конкурсную программу Брюссельского международного кинофестиваля BRIFF.

Фильм будет соперничать еще с 11 картинами из Дании, Мексики, Франции, США, Ирана, Италии, Бразилии, Болгарии и Китая.

Александр Яценко и Ирина Горбачева едут на BRIFF

Фестиваль, почетным гостем которого стал Жерар Депардье, стартовал 20 июня и продлится до конца месяца.

Лента, главные роли в которой исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва, вышла на экраны в октябре 2017 года. Картина отмечена наградами 28-ого Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» («Гран - При», «Лучшая мужская роль», «Приз зрительских симпатий»), премией «Ника», а также призами за лучшую мужскую роль 52-ого Международного кинофестиваля в Карловых Варах и 53-го Международного кинофестиваля в Чикаго.
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