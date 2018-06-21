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«Пионер» объявляет «Французские каникулы» в Москве

21 июня
2018 год

Новости кино >>
21 июня 2018
Посольство Франции совместно с кинотеатром «Пионер» запускают ежегодный фестиваль «Французские каникулы».

Показы современного жанрового кино будут проходить каждый вторник с 3 июля по 14 августа в летних кинотеатрах сети, расположенных в Парке Горького и в Сокольниках.

В программе фестиваля — комедии, трагикомедии, мелодрамы, драмы и детективы. В частности, ленты «Барбара», «Белль и Себастьян: приключения продолжаются», «Марго и Марго», «Короли на день» и «Сирота».

«Пионер» объявляет «Французские каникулы» в Москве

Фильмом-открытием станет картина Франка Дюбоска «Попробуй подкати», в которой он исполнил главную роль.

«Фестиваль «Французские каникулы», который Французский институт при Посольстве Франции в России организует совместно с кинотеатром Пионер уже в пятый раз, — одно из самых ожидаемых летних событий для синефилов и любителей французской культуры, – заявила атташе посольства Мари Ваше. – Фестиваль знакомит нас с новым поколением талантливых французских режиссеров и актеров. Посредством мастерски придуманных сюжетов зрители вместе с героями проживают их истории, которые оказываются универсальными».

Подробнее узнать о программе фестиваля и приобрести билеты на показы можно по ссылке.
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