«Пионер» объявляет «Французские каникулы» в Москве

Посольство Франции совместно с кинотеатром «Пионер» запускают ежегодный фестиваль «Французские каникулы
».
Показы современного жанрового кино будут проходить каждый вторник с 3 июля по 14 августа в летних кинотеатрах сети, расположенных в Парке Горького и в Сокольниках.
В программе фестиваля — комедии, трагикомедии, мелодрамы, драмы и детективы. В частности, ленты «Барбара
», «Белль и Себастьян: приключения продолжаются
», «Марго и Марго
», «Короли на день
» и «Сирота
».
Фильмом-открытием станет картина Франка Дюбоска
«Попробуй подкати
», в которой он исполнил главную роль.
«Фестиваль «Французские каникулы», который Французский институт при Посольстве Франции в России организует совместно с кинотеатром Пионер уже в пятый раз, — одно из самых ожидаемых летних событий для синефилов и любителей французской культуры
, – заявила атташе посольства Мари Ваше
. – Фестиваль знакомит нас с новым поколением талантливых французских режиссеров и актеров. Посредством мастерски придуманных сюжетов зрители вместе с героями проживают их истории, которые оказываются универсальными
».
Подробнее узнать о программе фестиваля и приобрести билеты на показы можно по ссылке
.
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