Бен Дэниелс попытается сохранить брак с принцессой Маргарет

Бен Дэниелс исполнит роль Энтони Армстронга-Джонса – фотографа и мужа принцессы Маргарет в сериале «Корона». Об этом сообщает издание Empire.
Актер заменит на этой роли Мэттью Гуда, который сыграл во втором сезоне картины.
фото: Netflix
Актерский состав новых эпизодов «Короны» сменится по большей части. Так, королеву Елизавету, роль которой принесла известность Клэр Фой, сыграет Оливия Колмэн, а образ ее мужа вместо Мэтта Смита воплотит Тобиас Мензис. Саму принцессу Маргарет, с которой зрители познакомились в исполнении Ванессы Кирби, сыграет Хелена Бонем Картер.
Сериал рассказывает о жизни Елизаветы II со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10 – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
Приступить к съемкам новых серий создатели картины планируют в июле.
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