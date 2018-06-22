«Гоголь» понравился итальянцам

Как сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, российский киносериал на фестивале Biografilm в итальянском городе Болонья завоевал приз зрительских симпатий в секции Biografilm Series 2018, оставив позади популярные сериалы из США, Великобритании, Бразилии, Германии, Италии, Бельгии и других стран. Фирменная прямоугольная статуэтка смотра стала первой международной наградой для телеверсии «Гоголя», которая в новом сезоне представит зрителям ТВ-3 расширенную вселенную мистического детектива с участием Александра Петрова и Олега Меньшикова.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
Ранее кинотрилогия, чья заключительная часть «Гоголь. Страшная месть» выйдет в широкий отечественный прокат 30 августа, удостаивалась наград кинофестивалей Accolade Global Film Competition и The Indie Gathering International Film Festival в США, а также специальной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения АПКиТ за вклад в развитие индустрии телевизионного кино. Кроме того, саундтрек к «Гоголю», сочинённый Райаном Оттером, был отмечен международной американской премией Global Music Awards.
Biografilm Festival – первый международный кинофестиваль, посвящённый биографическому кино, который проводится в Болонье с 2005 года. В этом году смотр длится весь июнь и представляет широкой публике возможность познакомиться с самыми актуальными и прорывными художественными, документальными, телевизионными фильмами и сериалами, а также веб-форматами со всего мира. Среди лауреатов Biografilm Клинт Иствуд, Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Марина Абрамович, Майкл Кейн, Гаэль Гарсия Берналь и Шарлотта Рэмплинг.
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