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Брюсу Кэмпбеллу исполнилось 60 лет

22 июня
2018 год

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22 июня 2018
Сегодня, 22 июня, исполнилось 60 лет известному американскому актёру, продюсеру, режиссёру, сценаристу и оператору Брюсу Кэмпбеллу, которого зрители помнят по роли Эша Уильямса в трилогии Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы» и сериале «Эш против Зловещих мертвецов».

Брюсу Кэмпбеллу исполнилось 60 лет

Брюс Лорн Кэмпбелл родился 22 июня 1958 года в Бирмингеме, штат Мичиган. Друг и соратник режиссёра Сэма Рэйми, с которым познакомился ещё в школе. Начинал свою карьеру в студенческих фильмах. Также выступал со своим отцом в любительских спектаклях. В 1978-м снялся в роли Брюса — прообраза будущего персонажа Эша Уильямса — в короткометражном фильме Рэйми «В лесах», сюжетная линия которого, а также многие приемы, в дальнейшем были использованы в цикле про «Зловещих мертвецов», чья первая часть принесла им обоим успех в 1981 году. Кэмпбелл не только сыграл главную роль, но и принял активное участие в создании всего фильма, в результате чего был указан как один из продюсеров фильма.

Популярность оригинала позволила обоим создать два продолжения под названиями «Зловещие мертвецы 2» и «Армия тьмы». Впоследствии Рэйми давал своему другу роли и в других фильмах, включая камео во всех трёх частях «Человека-паука» и в «Человеке тьмы». В новом тысячелетии Кэмпбелл вновь стал Эшем, сыграв в ремейке «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и сериале «Эш против Зловещих мертвецов», продержавшемся три сезона.

Брюсу Кэмпбеллу исполнилось 60 лет

Всего на счету актёра 125 ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил образы офицера Джека Форреста в первых частях «Маньяка-полицейского», министра здравоохранения Беверли-Хиллз в «Побеге из Лос-Анджелеса» Джона Карпентера, Ван Хельсинга в комедийном хорроре «Закат — убежище вампиров», Чарли Трэвиса в «Конго» Фрэнка Маршалла, Элвиса Пресли в «Буббе Хо-Тепе» Дона Коскарелли. Тесно сотрудничает с братьями Коэнами, играя в их фильмах камео.

Брюса также можно увидеть в сериалах «Удивительные странствия Геракла», «Зена — королева воинов», «Секретные материалы», «Флэш», «Фарго» (сыграл Рональда Рейгана), «Чёрная метка» и многих других. А его голос звучит в мультфильме «Тачки 2» и во множестве видеоигр, среди которых особое место занимают Tachyon: The Fringe, Cold Blooded и Call of Duty: Advanced Warfare, а также игры по мотивам «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука».

Брюс Кэмпбелл поставил как режиссёр две документальные ленты, несколько эпизодов «Удивительных странствий Геракла», «Зены — королевы воинов» и «Девушек с характером», а также фильмы «Кричащий мозг» и «Меня зовут Брюс», в последнем из которых сыграл самого себя. Обладатель 11 наград, включая премии «Сатурн», «Фангория» и приз фестиваля «Фантаспорту».
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