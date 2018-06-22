Брюсу Кэмпбеллу исполнилось 60 лет

Сегодня, 22 июня
, исполнилось 60
лет известному американскому актёру, продюсеру, режиссёру, сценаристу и оператору Брюсу Кэмпбеллу
, которого зрители помнят по роли Эша Уильямса
в трилогии Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы»
и сериале «Эш против Зловещих мертвецов»
.
Брюс Лорн Кэмпбелл
родился 22 июня 1958
года в Бирмингеме, штат Мичиган. Друг и соратник режиссёра Сэма Рэйми
, с которым познакомился ещё в школе. Начинал свою карьеру в студенческих фильмах. Также выступал со своим отцом в любительских спектаклях. В 1978-м снялся в роли Брюса — прообраза будущего персонажа Эша Уильямса — в короткометражном фильме Рэйми «В лесах»
, сюжетная линия которого, а также многие приемы, в дальнейшем были использованы в цикле про «Зловещих мертвецов», чья первая часть принесла им обоим успех в 1981 году. Кэмпбелл не только сыграл главную роль, но и принял активное участие в создании всего фильма, в результате чего был указан как один из продюсеров фильма.
Популярность оригинала позволила обоим создать два продолжения под названиями «Зловещие мертвецы 2»
и «Армия тьмы»
. Впоследствии Рэйми давал своему другу роли и в других фильмах, включая камео во всех трёх частях «Человека-паука»
и в «Человеке тьмы»
. В новом тысячелетии Кэмпбелл вновь стал Эшем, сыграв в ремейке «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»
и сериале «Эш против Зловещих мертвецов», продержавшемся три сезона.
Всего на счету актёра 125
ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил образы офицера Джека Форреста в первых частях «Маньяка-полицейского»
, министра здравоохранения Беверли-Хиллз в «Побеге из Лос-Анджелеса» Джона Карпентера
, Ван Хельсинга в комедийном хорроре «Закат — убежище вампиров»
, Чарли Трэвиса в «Конго» Фрэнка Маршалла
, Элвиса Пресли
в «Буббе Хо-Тепе» Дона Коскарелли
. Тесно сотрудничает с братьями Коэнами
, играя в их фильмах камео.
Брюса также можно увидеть в сериалах «Удивительные странствия Геракла»
, «Зена — королева воинов»
, «Секретные материалы»
, «Флэш»
, «Фарго»
(сыграл Рональда Рейгана
), «Чёрная метка»
и многих других. А его голос звучит в мультфильме «Тачки 2»
и во множестве видеоигр, среди которых особое место занимают Tachyon: The Fringe
, Cold Blooded
и Call of Duty: Advanced Warfare
, а также игры по мотивам «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука».
Брюс Кэмпбелл поставил как режиссёр две документальные ленты, несколько эпизодов «Удивительных странствий Геракла», «Зены — королевы воинов» и «Девушек с характером»
, а также фильмы «Кричащий мозг»
и «Меня зовут Брюс»
, в последнем из которых сыграл самого себя. Обладатель 11
наград, включая премии «Сатурн», «Фангория» и приз фестиваля «Фантаспорту».
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