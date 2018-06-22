НТВ адаптирует израильский сериал «Фальшивый флаг»

В России появится собственная версия израильской остросюжетной шпионской драмы «Фальшивый флаг»
(Kfulim), чья мировая премьера состоялась в феврале 2015 года на Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, который приобрёл права на адаптацию у мирового дистрибутора телевизионного контента Кешет Интернешнл.
Действие сериала начинается с того, что по всем телеканалам России и мира передают экстренную новость: в гостинице на Кипре во время неофициального визита был похищен министр обороны Турции. Турецкие спецслужбы публикуют фотографии паспортов подозреваемых, все – россияне с двойным гражданством. Утверждается, что эти люди – глубоко законспирированные агенты российских спецслужб, которые несколько лет готовили эту операцию. Ответственным за расследование инцидента назначают полковника ФСБ Турбина. Он отдаёт приказ о задержании пятерых подозреваемых. Удаётся схватить всех, кроме одного. Турбин находит подтверждение тому, что у всех задержанных есть второе гражданство, все они в момент похищения находились за границей и, теоретически, могли выехать на Кипр по второму паспорту. Постепенно вскрывается тайная жизнь каждого из подозреваемых.
Продюсерами восьмисерийного сериала выступят Тимур Вайнштейн
и Юлия Сумачева
. Режиссёрское кресло займёт Сергей Чекалов
, за визуальную составляющую отвечает оператор Вячеслав Лазарев
, а над сценарием работают Ренат Хайруллин
и Дмитрий Петровский
.
«НТВ успешно адаптирует зарубежные форматы. В нашем эфире были показаны российские версии американского сериала "Бесстыдники" и скандинавского "Моста", в настоящее время идут съёмки российской адаптации детектива "Хорошая жена". Остросюжетная шпионская драма "Фальшивый флаг" уже завоевала сердца телезрителей и собрала внушительный букет фестивальных наград. Мы рады, что телеканал НТВ получил возможность представить его российской аудитории», –
говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
«Множество лицензионных сделок в Центральной и Восточной Европе в последнее время основывается на феноменальном успехе сериала Traffic Light в России и Your Family Or Mine в Греции и указывает на то, что израильские драмы и комедии прекрасно принимаются зрителями Центральной, Восточной Европы и других стран, в качестве ли готовых продуктов или адаптируемых форматов», –
говорит управляющий директор, президент по дистрибуции Кешет Интернешнл Керен Шаар
.
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