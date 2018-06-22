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Сценарист «Чёрной пантеры» дебютирует в режиссуре

22 июня
2018 год

Новости кино >>
22 июня 2018
Джо Роберт Коул, написавший сценарий к «Чёрной пантере» и работавший над сериалом «Американская история преступлений», планирует дебютировать в режиссуре.

Согласно THR, в качестве дебюта Коул выбрал фильм Netflix «Весь день и всю ночь» (All Day and a Night). Сценарий он напишет сам.

Сценарист «Чёрной пантеры» дебютирует в режиссуре

Автор обещает три параллельных направления в сюжете своей криминальной драмы. Картина расскажет о молодом преступнике, вспоминающем в тюрьме о том, как его арестовали и что способствовало такому развитию событий.

Продюсерами картины выступят Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Джаред Йен Голдмен.
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