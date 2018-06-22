Сценарист «Чёрной пантеры» дебютирует в режиссуре

Джо Роберт Коул
, написавший сценарий к «Чёрной пантере»
и работавший над сериалом «Американская история преступлений»
, планирует дебютировать в режиссуре.
Согласно THR
, в качестве дебюта Коул выбрал фильм Netflix «Весь день и всю ночь»
(All Day and a Night). Сценарий он напишет сам.
Автор обещает три параллельных направления в сюжете своей криминальной драмы. Картина расскажет о молодом преступнике, вспоминающем в тюрьме о том, как его арестовали и что способствовало такому развитию событий.
Продюсерами картины выступят Нина Джейкобсон
, Брэд Симпсон
и Джаред Йен Голдмен
.
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