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Юэн Макгрегор и Леа Сейду создали любвеобильного синтетика в трейлере фильма «Зои»

22 июня
2018 год

Новости кино >>
22 июня 2018
Опубликован официальный трейлер фантастической мелодрамы Дрейка Доремуса «Зои» – истории о запретной любви в мире будущего от студии Ридли Скотта с Юэном Макгрегором, Леа Сейду и Тео Джеймсом в главных ролях.



Зои и Коул – учёные будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнёров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделённой любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…

По словам Макгрегора, создатели картины «пытались найти новый ответ на вопрос "Что такое любовь?", эта тема близка и интересна всем людям на земле, включая и меня самого. Сценарий содержит большие серьёзные идеи и попытку расшифровать главные загадки человеческой жизни».

В российский прокат фильм выйдет 19 июля.
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