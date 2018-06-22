Юэн Макгрегор и Леа Сейду создали любвеобильного синтетика в трейлере фильма «Зои»

Зои и Коул – учёные будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнёров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделённой любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…
По словам Макгрегора, создатели картины «пытались найти новый ответ на вопрос "Что такое любовь?", эта тема близка и интересна всем людям на земле, включая и меня самого. Сценарий содержит большие серьёзные идеи и попытку расшифровать главные загадки человеческой жизни».
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