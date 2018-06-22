Спин-оффы «Звёздных войн» не были заморожены

Руководство Lucasfilm выступило с опровержением слухов
о приостановке работы над спин-оффами о героях вселенной «Звёздных войн»
в связи с провальным прокатом последнего спин-оффа «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»
. Кроме того, у студии даже есть ещё не анонсированные проекты, уточняет ABC News
.
В настоящий момент Lucasfilm работает над сольником Оби-Вана Кеноби, чьё действие развернётся после событий «Мести ситхов»
. Далее последует отдельный фильм о Бобе Фетте в постановке Джеймса Мэнголда
.
Зрителей также ожидают следующая трилогия, которой занимается Райан Джонсон
, киносерия от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа
и Д. Б. Уайсса
и сериал, над которым работает Джон Фавро
.
Премьеру заключительного эпизода третьей трилогии «Звёздных войн», чьё режиссёрское кресло займёт Джей Джей Абрамс
, следует ожидать 19 декабря 2019
года.
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