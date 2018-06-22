ревью

Новости кино Спин-оффы «Звёздных войн» не были заморожены Руководство Lucasfilm выступило с опровержением слухов о приостановке работы над новыми фильмами вселенной.

Ролики фильмов «Выжившие» трейлер №2 После эпидемии, скосившей большинство людей, Землю заполонили плотоядные монстры.

Новости кино Сценарист «Чёрной пантеры» дебютирует в режиссуре Джо Роберт Коул поставит для стримингового сервиса Netflix криминальную драму «Весь день и всю ночь».

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Ролики фильмов «Тетя Маша» Молодая семья не подозревают, что их няня тётя Маша страдает душевной болезнью и искренне уверена, что девочка — ее родная дочь…

Ролики фильмов «Перекаты судьбы» Человек, которого Таня считала своим отцом, на самом деле причастен к убийству ее настоящих родителей.

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