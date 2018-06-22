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Спин-оффы «Звёздных войн» не были заморожены

22 июня
2018 год

Новости кино >>
22 июня 2018
Руководство Lucasfilm выступило с опровержением слухов о приостановке работы над спин-оффами о героях вселенной «Звёздных войн» в связи с провальным прокатом последнего спин-оффа «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Кроме того, у студии даже есть ещё не анонсированные проекты, уточняет ABC News.

Оби-Ван Кеноби

В настоящий момент Lucasfilm работает над сольником Оби-Вана Кеноби, чьё действие развернётся после событий «Мести ситхов». Далее последует отдельный фильм о Бобе Фетте в постановке Джеймса Мэнголда.

Зрителей также ожидают следующая трилогия, которой занимается Райан Джонсон, киносерия от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса и сериал, над которым работает Джон Фавро.

Премьеру заключительного эпизода третьей трилогии «Звёздных войн», чьё режиссёрское кресло займёт Джей Джей Абрамс, следует ожидать 19 декабря 2019 года.
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Джей Джей АбрамсДжеймс МэнголдДжон Фавро
фильмы
Звёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиХан Соло: Звездные войны. Истории

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