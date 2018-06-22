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Карло Чатриан и Мариэтт Ризенбек возглавят Берлинале

22 июня
2018 год

Новости кино >>
22 июня 2018
Карло Чатриан и Мариэтт Ризенбек назначены в качестве новых директоров Берлинского международного кинофестиваля вместо Дитера Косслика, чей контракт истекает в 2019 году, сообщает пресс-служба смотра.

Министр культуры Германии Моника Гюттерс одобрила кандидатуры Чатриана и Ризенбек на посты художественного руководителя и исполнительного директора Берлинале соответственно. Оба приступят к обязанностям в 2020 году.


Карло Чатриан, родившийся в Турине в 1971 году, является киножурналистом и директором престижного кинофестиваля в Локарно. Голландка Мариэтт Ризенбек долгое время возглавляла информационный и консультационный центр для международной дистрибуции немецких фильмов German Films.
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