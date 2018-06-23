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Хлоя Грейс Морец отказалась от Убивашки

23 июня
2018 год

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23 июня 2018
Хлою Грейс Морец зрители больше не увидят в образе Убивашки.

Согласно интервью, данному актрисой изданию Indiewire, она не планирует сниматься в новых частях кинокомикса «Пипец», которые разрабатывает Мэттью Вон.

Хлоя Грейс Морец отказалась от Убивашки

«Мне нравится франшиза, и первый фильм был действительно особенным. Мне бы хотелось, чтобы сиквел получился немного другим. Мне кажется, все мы с трепетом ждали чего-то другого, нежели то, что вышло в итоге. Я люблю Убивашку, но считаю, что она была хороша в "Пипце", и я намерена оставить её в этом состоянии. Чтобы все запомнили её именно такой. Думаю, что третьего "Пипца" всё же не будет, во всяком случае не с Убивашкой в моём исполнении», ‒ заявила актриса.

Впервые Вон заговорил об идее новых фильмов киносерии, включая сольную ленту об Убивашке, ещё три года назад. В 2017-м появилась информация о перезапуске проекта с новыми актёрами, но без какой-либо конкретики.
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Хлоя Грейс Морец отказалась от Убивашки фотографии
Хлоя Грейс Морец отказалась от Убивашки фотографии
Хлоя Грейс Морец отказалась от Убивашки фотографии
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