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Ксавье Долан сыграет гея в сиквеле «Оно»

23 июня
2018 год

Новости кино >>
23 июня 2018
Известный канадский режиссёр Ксавье Долан и Уилл Бейнбринк («Журналист») присоединились к актёрскому составу продолжения экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Как сообщает Empire, Долану достался образ молодого гея Эдриана Меллона, а Бейнбринк сыграет любовника Беверли Марш по имени Том Роган.

Ксавье Долан сыграет гея в сиквеле «Оно»
фото: joblo.com

Билл Скарсгард вновь предстанет в качестве Пеннивайза. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн. Джеймс Макэвой станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер — Ричи Тозиером, Джеймс Рэнсон — Эдди Каспбраком, Джей Райан — Беном Хэнскомом, а Исайя Мустафа — Майклом Ханлоном.

Режиссёром вновь числится Энди Мускетти, продюсерские обязанности лежат на его сестре Барбаре, а сценарий написал автор первой части Гэри Доберман.

«Оно: Часть 2» выйдет в прокат 6 сентября 2019 года.
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