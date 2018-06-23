Ксавье Долан сыграет гея в сиквеле «Оно»

Известный канадский режиссёр Ксавье Долан
и Уилл Бейнбринк
(«Журналист»
) присоединились к актёрскому составу продолжения экранизации романа Стивена Кинга «Оно»
. Как сообщает Empire
, Долану достался образ молодого гея Эдриана Меллона, а Бейнбринк сыграет любовника Беверли Марш по имени Том Роган.
Билл Скарсгард
вновь предстанет в качестве Пеннивайза. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн
. Джеймс Макэвой
станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер
— Ричи Тозиером, Джеймс Рэнсон
— Эдди Каспбраком, Джей Райан
— Беном Хэнскомом, а Исайя Мустафа
— Майклом Ханлоном.
Режиссёром вновь числится Энди Мускетти
, продюсерские обязанности лежат на его сестре Барбаре
, а сценарий написал автор первой части Гэри Доберман
.
«Оно: Часть 2»
выйдет в прокат 6 сентября 2019
года.
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