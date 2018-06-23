Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс и Онжаню Эллис отправятся в «Страну Лавкрафта»

Элизабет Дебики
, Кортни Б. Вэнс
и Онжаню Эллис
вошли в актёрский состав первого сезона хоррор-антологии «Страна Лавкрафта»
, которую разрабатывает для канала HBO создатель нашумевшего хоррора «Прочь» Джордан Пил
по мотивам книги Мэтта Раффа
. В сериале также сыграет Вунми Моссаку
, уточняет Variety
.
По сюжету молодой чернокожий парень Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс
) путешествует по Штатам 50-х с подругой Летишей (Джерни Смоллетт-Белл
) и дядей Джорджем (Вэнс) в поисках своего пропавшего отца. Их ожидает не только типичный для того времени расизм, но и столкновение со злыми духами, описанными Говардом Лавкрафтом
.
Дебики станет Кристиной Брайтвайт, чей отец возглавляет тайное общество «Сыны Адама». Девушка пойдёт на всё, чтобы добиться отцовского уважения и власти.
Сценарий доверили автору короткометражки «Между дней» Мише Грин
, которая также числится шоураннером и исполнительным продюсером вместе с Пилом, Джеем Джеем Абрамсом
и Беном Стефенсоном
. За производство отвечают Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.
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