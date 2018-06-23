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Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс и Онжаню Эллис отправятся в «Страну Лавкрафта»

23 июня
2018 год

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23 июня 2018
Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс и Онжаню Эллис вошли в актёрский состав первого сезона хоррор-антологии «Страна Лавкрафта», которую разрабатывает для канала HBO создатель нашумевшего хоррора «Прочь» Джордан Пил по мотивам книги Мэтта Раффа. В сериале также сыграет Вунми Моссаку, уточняет Variety.

По сюжету молодой чернокожий парень Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) путешествует по Штатам 50-х с подругой Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) и дядей Джорджем (Вэнс) в поисках своего пропавшего отца. Их ожидает не только типичный для того времени расизм, но и столкновение со злыми духами, описанными Говардом Лавкрафтом.

Элизабет Дебики

Дебики станет Кристиной Брайтвайт, чей отец возглавляет тайное общество «Сыны Адама». Девушка пойдёт на всё, чтобы добиться отцовского уважения и власти.

Сценарий доверили автору короткометражки «Между дней» Мише Грин, которая также числится шоураннером и исполнительным продюсером вместе с Пилом, Джеем Джеем Абрамсом и Беном Стефенсоном. За производство отвечают Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.
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Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс и Онжаню Эллис отправятся в «Страну Лавкрафта» фотографии
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
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