Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае

23 июня
2018 год

Новости кино >>
23 июня 2018
Российский мультфильм «Чик-Чирик», созданный студиями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. М. Горького, получил первый приз на Шанхайском международном кинофестивале (Shanghai International Film Festival). Согласно пресс-службе фильма, «Золотой кубок» был вручён сегодня в Шанхае руководителю студии CGF и продюсеру картины Александру Горохову.

Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае
фото: Пресс-служба фильма

Авторский дебют Жанны Бекмамбетовой представляет собой короткую трогательную и эмоциональную историю про воробушка, вмещающую в себя всю человеческую жизнь. Идея мультфильма родилась из образа, ведь для режиссёра как для художника этот путь самый органичный. Сначала был нарисован финальный кадр с бабушкой, которая стоит на краю верёвки – как образ того, что вся наша жизнь похожа на хождение по канату. Затем появился ещё один главный герой – воробушек, маленький, обаятельный и жизнерадостный. Он сопровождает героиню на протяжении всего жизненного пути: играет с ней, когда она маленькая, и оберегает её, когда она становится взрослой. Через него зритель видит всю историю её жизни.

«Сначала я пыталась делать эту историю сама. Находила людей на фрилансе, мы что-то пробовали, что-то делали, но время шло, а проект почти не продвигался. Тогда я поняла, что мне требуется помощь, и команда проекта решила обратиться в CGF, – рассказала о своей картине Жанна Бекмамбетова. – Сегодня для меня очень большое событие, рада, что фильм приняли и полюбили. Спасибо моей команде за эту победу».

«В жизни каждого художника бывает много значительных событий, но первый успех особенно важен. Базелевс всегда стремится помочь молодому автору добиваться первых побед», – заявил Тимур Бекмамбетов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Профиль» Бекмамбетова получил ещё один приз зрительских симпатий
Поиск по меткам
АнимацияРоссийские фильмы
персоны
Тимур Бекмамбетов

фотографии >>
Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае фотографии
Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае фотографии
Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае фотографии
Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анастасия Гаршина
19 июня ушла из жизни актриса Анастасия Гаршина.
Юрий Ароян
19 июня ушёл из жизни актёр Юрий Ароян.
Валерий Хозяйчев
19 июня ушёл из жизни актёр Валерий Хозяйчев.

День рождения >>

Екатерина Аманова
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Анна Миклош
Юрий Сысоев
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Валерий Шалыга
Селма Блэр
Брайан Браун
Матиас Виман
Вернер Краусс
Фрэнсис Макдорманд
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью