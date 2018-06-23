Российский мультфильм «Чик-Чирик» завоевал награду на фестивале в Шанхае

Российский мультфильм «Чик-Чирик», созданный студиями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. М. Горького, получил первый приз на Шанхайском международном кинофестивале (Shanghai International Film Festival). Согласно пресс-службе фильма, «Золотой кубок» был вручён сегодня в Шанхае руководителю студии CGF и продюсеру картины Александру Горохову.
фото: Пресс-служба фильма
Авторский дебют Жанны Бекмамбетовой представляет собой короткую трогательную и эмоциональную историю про воробушка, вмещающую в себя всю человеческую жизнь. Идея мультфильма родилась из образа, ведь для режиссёра как для художника этот путь самый органичный. Сначала был нарисован финальный кадр с бабушкой, которая стоит на краю верёвки – как образ того, что вся наша жизнь похожа на хождение по канату. Затем появился ещё один главный герой – воробушек, маленький, обаятельный и жизнерадостный. Он сопровождает героиню на протяжении всего жизненного пути: играет с ней, когда она маленькая, и оберегает её, когда она становится взрослой. Через него зритель видит всю историю её жизни.
«Сначала я пыталась делать эту историю сама. Находила людей на фрилансе, мы что-то пробовали, что-то делали, но время шло, а проект почти не продвигался. Тогда я поняла, что мне требуется помощь, и команда проекта решила обратиться в CGF, – рассказала о своей картине Жанна Бекмамбетова. – Сегодня для меня очень большое событие, рада, что фильм приняли и полюбили. Спасибо моей команде за эту победу».
«В жизни каждого художника бывает много значительных событий, но первый успех особенно важен. Базелевс всегда стремится помочь молодому автору добиваться первых побед», – заявил Тимур Бекмамбетов.
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