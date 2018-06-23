Джордж Клуни возьмётся за постановку фантастического триллера

Джордж Клуни
поставит фильм для студии 21th Century Fox, уверяет Empire
.
На сей раз это будет фантастический триллер «Эхо»
(Echo), чьим главным героем станет съезжающий с катушек специалист по дронам из ЦРУ, которому чудится, что его жену заменила машина.
Автором сценария числится Кристофер Макбрайд
. Продюсерские обязанности взял на себя Шон Леви
вместе со своей компаанией 21 Laps.
Для Клуни это будет девятая режиссёрская работа. Ранее он поставил такие картины, как «Доброй ночи и удачи»
, «Мартовские иды»
и «Субурбикон»
. В настоящий момент он трудится над новой экранизацией романа «Уловка 22»
.
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