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Джордж Клуни возьмётся за постановку фантастического триллера

23 июня
2018 год

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23 июня 2018
Джордж Клуни поставит фильм для студии 21th Century Fox, уверяет Empire.

Джордж Клуни возьмётся за постановку фантастического триллера
фото: geektyrant.com

На сей раз это будет фантастический триллер «Эхо» (Echo), чьим главным героем станет съезжающий с катушек специалист по дронам из ЦРУ, которому чудится, что его жену заменила машина.

Автором сценария числится Кристофер Макбрайд. Продюсерские обязанности взял на себя Шон Леви вместе со своей компаанией 21 Laps.

Для Клуни это будет девятая режиссёрская работа. Ранее он поставил такие картины, как «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды» и «Субурбикон». В настоящий момент он трудится над новой экранизацией романа «Уловка 22».
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