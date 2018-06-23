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Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

23 июня
2018 год

Новости кино >>
23 июня 2018
Скут Макнэйри пополнил актёрский состав картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ему досталась роль ковбоя Боба «Бизнеса» Гилберта, персонажа телевизионного вестерна Bounty Law, в котором снимался главный герой фильма, утверждает издание Variety.

Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
фото: deadline.com

Главные роли в девятом фильме культового режиссёра исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

В актёрском ансамбле фильма также числятся Аль Пачино, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл, Тимоти Олифэнт, Дамиан Льюис, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинс-младший, Николас Хэммонд, Джеймс Марсден, Джулия Баттерз и Кит Джефферсон. Продюсерами выступают Дэвид Хеймэн и Шэннон Макинтош.

Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019 года, а пока можно посмотреть фотографии со съёмочной площадки в Лос-Анджелесе.
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Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» фотографии
Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» фотографии
Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» фотографии
Скут Макнэйри пополнил собой актёрский состав фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» фотографии
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