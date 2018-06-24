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Новости кино Фрэнк Грилло и Энтони Мэки сыграют главных героев в ремейке «Три часа на побег» Режиссером триллера выступит Джо Линч.

Новости кино Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука» «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет на экраны в 2019 году.

Новости кино Мэл Гибсон сыграет в продолжении франшизы «Вий» Третья часть фильма выйдет на экраны в 2020 году.

История кино Французские фильмы о школе и вузе Школьно-студенческий тематический сегмент французского экрана, в отличие от голливудского, менее ориентирован на развлечение.

Ролики фильмов «Игрушки для взрослых» Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.

Ролики фильмов «Плакучая ива» Удивительная реинкарнация душ и страстей в истории о любви и прощении.

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