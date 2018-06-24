Мэл Гибсон сыграет в продолжении франшизы «Вий»

«Мы работаем…Мы часть уже отсняли материала, часть съемок будет в конце года и зимой – часть в Индии, часть в Китае. Я думаю, что в 2020 году будет все-таки выход третьей части... Есть договоренность, будет Мэл Гибсон одним из ключевых актеров», – цитирует его ТАСС.
фото: Laura Cavanaugh/FilmMagic
Выход ленты, в которой также сыграют Джейсон Флеминг , Шахрукх Кхан и Ранбир Капур, планировался ранее в 2018 году. Картина является совместным российско-индийским проектом.
Новый фильм расскажет об английском путешественнике Джонотане Грине, который по пути на родину из Китая будет вынужден задержаться в Индии.
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
обсуждение >>