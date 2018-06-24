Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука»

Сиквел ленты Джона Уоттса
с Томом Холландом
в главной роли будет называться «Человек-паук: Вдали от дома
» (Spider-Man: Far From Home). Об рассказал сам актер.
В видеоролике, который Холланд опубликовал в своем Instagram
, он рассказал и даже показал сценарий новой ленты. «Получил новый сценарий. Очень взволнован, скорее бы прочитать
», – заявил актер.
«Человек-паук: Вдали от дома» станет 23-м по счету фильмом вселенной Marvel. При этом название картины, как пишет издание The Hollywood reporter
, свидетельствует о том, что она станет первой лентой о герое, действие которой будет происходить не в Нью-Йорке.
В роли антагониста в ленте также появится Джейк Джилленхол
. Приступить к съемкам планируется в июле этого года, а выпустить ленту на экраны – 5 июля 2019 года.
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