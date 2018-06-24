Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука»

24 июня
2018 год

Новости кино >>
24 июня 2018
Сиквел ленты Джона Уоттса с Томом Холландом в главной роли будет называться «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home). Об рассказал сам актер.

В видеоролике, который Холланд опубликовал в своем Instagram, он рассказал и даже показал сценарий новой ленты. «Получил новый сценарий. Очень взволнован, скорее бы прочитать», – заявил актер.

Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука»

«Человек-паук: Вдали от дома» станет 23-м по счету фильмом вселенной Marvel. При этом название картины, как пишет издание The Hollywood reporter, свидетельствует о том, что она станет первой лентой о герое, действие которой будет происходить не в Нью-Йорке.

В роли антагониста в ленте также появится Джейк Джилленхол. Приступить к съемкам планируется в июле этого года, а выпустить ленту на экраны – 5 июля 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Джейк ДжилленхолДжон УоттсТом Холланд

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Степан Мартиросян
22 июня ушёл из жизни оператор Степан Мартиросян.

День рождения >>

Рамиля Искандер
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Павел Усовниченко
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Франтишек Вицена
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Иоанна Кулиг
Томми Листер
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Осторожно: Грамп!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Мексика, США, 2018
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
План побега 2
боевик, триллер
Китай, США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Ты водишь!
комедия, приключения
США, 2018
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Игрушки для взрослых»
Ролики фильмов

«Игрушки для взрослых»

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.