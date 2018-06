Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука»

Сиквел ленты Джона Уоттса Томом Холландом в главной роли будет называться «» (Spider-Man: Far From Home). Об рассказал сам актер.В видеоролике, который Холланд опубликовал в своем Instagram , он рассказал и даже показал сценарий новой ленты. «», – заявил актер.«Человек-паук: Вдали от дома» станет 23-м по счету фильмом вселенной Marvel. При этом название картины, как пишет издание The Hollywood reporter , свидетельствует о том, что она станет первой лентой о герое, действие которой будет происходить не в Нью-Йорке.В роли антагониста в ленте также появится Джейк Джилленхол . Приступить к съемкам планируется в июле этого года, а выпустить ленту на экраны – 5 июля 2019 года.