Фрэнк Грилло и Энтони Мэки сыграют главных героев в ремейке «Три часа на побег»

Режиссерское кресло ленты, сценарий которой подготовил Адам Г. Саймон, занял Джо Линч.
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Работу над фильмом планируется начать этим летом. В качестве продюсеров проекта выступят Джо Карнахан и Грилло.
Картина расскажет о медбрате скорой помощи Поле (Маки) и подозреваемом в убийстве преступнике Абэ (Грилло). После того, как беременную жену Пола похищают, он решает вместе с Абэ побороться с бандой гангстеров и продажных полицейских.
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
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