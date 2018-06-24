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Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл готовятся к «24 часам Ле-Мана»

24 июня
2018 год

Новости кино >>
24 июня 2018
Пока безымянная картина Джеймса Мэнголда о подготовке к старшейшей в мире гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» выйдет на экраны 28 июня следующего года. Об этом сообщает издание Variety.

Главные роли в ленте исполнят Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл. Первому досталась роль автомобильного конструктора Кэролла Шелби, в то время как Бэлл сыграет британского гонщика Кена Майлса, в образе жены которого предстанет Катрина Балф.

Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл готовятся к «24 часам Ле-Мана»
фото: NDERSON/WIREIMAGE/GETTY

Над сценарием картины производства студии 20th Century Fox работают Джез и Джон-Генри Баттеруорты.

В центре сюжета окажутся американские инженеры и дизайнеры под руководством конструктора Кэролла Шелби и британского гонщика Кена Майлса. По заданию Генри Форда II они берутся за создание автомобиля, способного опередить в гонке 1966-го года в Ле-Мане непобедимую команду Феррари.
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Катрина БалфКристиан БейлМэтт ДэймонДжеймс Мэнголд

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