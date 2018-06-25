Человеку-пауку составит компанию Шёлк

Студия Sony приступила к работе над очередным спин-оффом «Человека-паука»
.
Согласно изданию The Wrap
, фильм будет посвящён супергероине Шёлк (она же Синди Мун), появившейся в комиксах четыре года назад.
Действие ленты развернётся в одной вселенной с «Веномом»
, а поведает она о девушке азиатского происхождения Синди Мун, которая, как и Питер Паркер, приобрела сверхспособности из-за укуса радиоактивного паука.
Продюсерские функции взяла на себя Эми Паскаль
(«Человек-паук: Возвращение домой»
).
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