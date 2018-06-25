«Смерть на Ниле» выйдет в прокат в декабре 2019 года

Релиз новой экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»
отложен на месяц. Как сообщает Deadline
, студия Twentieth Century Fox пришла к выводу, что ленте лучше выйти не 8 ноября 2019
-го, а 20 декабря
того же года.
Майкл Грин
, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"»
, пишет сценарий сиквела. Кеннет Брана
вернётся в качестве исполнителя роли Эркюля Пуаро, ему же, предположительно, доверят режиссёрское кресло.
Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.
Как и «Убийство в "Восточном экспрессе"», данный роман также был экранизирован в 70-х. Тогда прославленного детектива играл Питер Устинов
, а компанию ему составили Бетт Дэвис
, Миа Фэрроу
, Мэгги Смит
, Анджела Лэнсбери
, Оливия Хасси
, Джейн Биркин
и Дэвид Нивен
.
обсуждение >>