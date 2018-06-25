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«Смерть на Ниле» выйдет в прокат в декабре 2019 года

25 июня
2018 год

Новости кино >>
25 июня 2018
Релиз новой экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» отложен на месяц. Как сообщает Deadline, студия Twentieth Century Fox пришла к выводу, что ленте лучше выйти не 8 ноября 2019-го, а 20 декабря того же года.

Майкл Грин, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"», пишет сценарий сиквела. Кеннет Брана вернётся в качестве исполнителя роли Эркюля Пуаро, ему же, предположительно, доверят режиссёрское кресло.

«Смерть на Ниле» выйдет в прокат в декабре 2019 года
фото: theplaylist.net

Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.

Как и «Убийство в "Восточном экспрессе"», данный роман также был экранизирован в 70-х. Тогда прославленного детектива играл Питер Устинов, а компанию ему составили Бетт Дэвис, Миа Фэрроу, Мэгги Смит, Анджела Лэнсбери, Оливия Хасси, Джейн Биркин и Дэвид Нивен.
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