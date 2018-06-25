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Павел Делонг и Георгий Дронов наведут порядок в Крыму

25 июня
2018 год

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25 июня 2018
30 июня на НТВ состоится премьера детективной истории с элементами комедии «Пляж. Жаркий сезон». Это продолжение многосерийной киноленты, вышедшей на экраны в 2014 году, уточняет пресс-служба телеканала. Главные роли – защитников Черноморского побережья, как и в первом сезоне, играют Павел Делонг и Георгий Дронов.

Павел Делонг и Георгий Дронов наведут порядок в Крыму
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Андрея Гошко (Дронов) назначают начальником криминальной полиции Севастополя. Расследуя своё первое дело на новом месте, Гошко попадает под арест. Его жена Алла (Ольга Берёзкина) вызывает Сергея Парамонова (Делонг) спасать лучшего друга. Благодаря навыкам опера, Парамонов спасает не только честь Гошко, но и жизнь местного бизнесмена Смирнова, который в благодарность предлагает Сергею стать директором его гостиницы «Морская звезда». Парамонов соглашается и переезжает жить в Севастополь. Друзья, как и прежде, вместе борются с преступностью и пытаются сохранить покой отдыхающих.

«В проекте "Пляж. Жаркий сезон" я снималась с огромным удовольствием. У нас был отличный актёрский состав, замечательный режиссёр Леонид Белозорович и профессиональная съёмочная группа. Моя героиня – очень яркая девушка, влюбившая в себя главного героя. Это повлекло за собой множество интересных сюжетных линий. А вообще, в этом проекте я играю отрицательную героиню, такую соблазнительницу, но в результате борьбы добра и зла побеждает всё-таки добро. Очень здорово, что съёмки проходили в Крыму, поскольку сниматься у моря всегда классно: лето, солнце, море, фрукты. Жду не дождусь выхода сериала. Очень хочется увидеть результат. Я уверена, что зрители смогут насладиться интересной и увлекательной историей», – поделилась своими впечатлениями от съёмок Мария Горбань.

В 16-серийном детективе также заняты Анна Топчий, Михаил Грицык, Дана Агишева, Елена Аросьева и другие актёры. Съёмки проходили на берегу Черного моря, городских улицах и в здании местной средней школы, которую специально обустроили и перевоплотили в отдел РОВД. К тому же, зрители смогут увидеть Графскую пристань, морской порт и другие достопримечательности Севастополя, которые являются одними из самых любимых мест туристов.
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Павел Делонг и Георгий Дронов наведут порядок в Крыму фотографии
Павел Делонг и Георгий Дронов наведут порядок в Крыму фотографии
Павел Делонг и Георгий Дронов наведут порядок в Крыму фотографии
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