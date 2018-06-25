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Кумэйл Нанджиани превратится в инопланетянина в спин-оффе «Людей в чёрном»

25 июня
2018 год

Новости кино >>
25 июня 2018
Звезда «Кремниевой долины» Кумэйл Нанджиани получил роль в спин-оффе фантастического боевика «Люди в чёрном».

Согласно изданию That Hashtag Show, Нанджиани воплотит образ смешного, мудрого и сексуально озабоченного пришельца Пауни, чьи сородичи проживают на шахматной доске.

Кумэйл Нанджиани превратится в инопланетянина в спин-оффе «Людей в чёрном»
фото: screenrant.com

Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради расследования которого нужно много путешествовать по миру.

Режиссёром фильма, чей сценарий подготовили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, стал Ф. Гэри Грэй. Продюсерами выступят Уолтер Паркс и Лори Макдональд, к которым в должности исполнительного продюсера присоединится Стивен Спилберг. В прокат лента выйдет 14 июня 2019 года.
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