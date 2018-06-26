«Ночной народ» Клайва Баркера превратится в сериал

Кабельному каналу Syfy приглянулась идея адаптировать в виде сериала хоррор 1990 года «Ночной народ»
, который Клайв Баркер
поставил по собственному роману «Племя тьмы»
. Об этом сообщает Deadline
.
Сценарий напишет Джош Столберг
(«Пираньи 3D»)
, а исполнительными продюсерами выступят сам Баркер, Марк Миллер
, Джеймс Дж. Робинсон
, Дэвид Робинсон
и Барбара Уолл
. За производство отвечают Morgan Creek Entertainment и Universal Cable Productions.
«Эта история была рядом с моим сердцем на протяжении многих лет. Я нахожусь в восторге от того, что SyFy и UCP проводят это путешествие вместе с нами, и я не могу дождаться, чтобы мои персонажи ожили на телеэкране», –
цитирует издание Баркера.
Создатели обещают рассмотреть в телевизионной экранизации проблемы взаимоотношений между расами в США, на месте которых окажутся монстры и люди. Зрители станут свидетелями путешествия полукровок, которые после уничтожения прежнего убежища вынуждены отправиться на поиски нового дома под присмотром неуверенного в своих силах и потерявшего любимую лидера. Разумеется, для того, чтобы преодолеть все препятствия на пути, включая ненависть людей к непохожим на них существам, группа будет вынуждена сплотиться.
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