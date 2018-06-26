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«Ночной народ» Клайва Баркера превратится в сериал

26 июня
2018 год

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26 июня 2018
Кабельному каналу Syfy приглянулась идея адаптировать в виде сериала хоррор 1990 года «Ночной народ», который Клайв Баркер поставил по собственному роману «Племя тьмы». Об этом сообщает Deadline.

«Ночной народ» Клайва Баркера превратится в сериал

Сценарий напишет Джош Столберг («Пираньи 3D»), а исполнительными продюсерами выступят сам Баркер, Марк Миллер, Джеймс Дж. Робинсон, Дэвид Робинсон и Барбара Уолл. За производство отвечают Morgan Creek Entertainment и Universal Cable Productions.

«Эта история была рядом с моим сердцем на протяжении многих лет. Я нахожусь в восторге от того, что SyFy и UCP проводят это путешествие вместе с нами, и я не могу дождаться, чтобы мои персонажи ожили на телеэкране», – цитирует издание Баркера.

Создатели обещают рассмотреть в телевизионной экранизации проблемы взаимоотношений между расами в США, на месте которых окажутся монстры и люди. Зрители станут свидетелями путешествия полукровок, которые после уничтожения прежнего убежища вынуждены отправиться на поиски нового дома под присмотром неуверенного в своих силах и потерявшего любимую лидера. Разумеется, для того, чтобы преодолеть все препятствия на пути, включая ненависть людей к непохожим на них существам, группа будет вынуждена сплотиться.
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