Соратники Андрея Звягинцева могут войти в Американскую академию киноискусств

Обнародован список кинематографистов, приглашённых в этом году в ряды Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар». С перечнем можно ознакомиться на сайте
академии.
Приглашение получили и российские кинематографисты – сценарист Олег Негин
, оператор Михаил Кричман
и монтажёр Анна Масс
, работавшие над картинами Андрея Звягинцева «Левиафан»
и «Нелюбовь»
.
В общей сложности в список включены 928
деятелей кино, что, по мнению издания Variety
, является рекордом. В 2017-м было предложено пополнить ряды академии 774
деятелям, а годом ранее – 683
деятелям. Кроме того, 49
процентов приглашённых составляют женщины, что также является рекордом. В частности, среди счастливиц оказались актрисы Эмилия Кларк
, Лена Хэди
, Эван Рэйчел Вуд
, Джада Пинкетт Смит
, София Бутелла
, Лили Коллинз
, Ева Грин
, Анхела Молина
, Алиса Брага
, Оливия Манн
, Джемма Артертон
, Кристин Барански
, Абигайль Бреслин
, Элизабет Дебики
, Росси Де Пальма
, Энн Дауд
, Дженнифер Грей
, Данай Гурира
, Лили Джеймс
, Минди Калинг
, Дайана Крюгер
, Блейк Лайвли
, Джена Мэлоун
, Кармен Маура
, Хлоя Грейс Морец
, Элисон Пилл
, Джоэли Ричардсон
, Джина Родригес
, Кира Седжвик
, Эммануэль Сенье
, Леа Сейду
, Сара Сильверман
, Эмма Суарес
, Эмбер Тэмблин
, Джуно Темпл
, Лив Тайлер
, Дейзи Ридли
и многие другие.
Не обошла вниманием академия и сильный пол. Приглашения получили внёсшие выдающийся вклад в кинематограф Хэнк Азариа, Тимоти Шаламе, Дэйв Чаппел, Тэрон Эджертон, Омар Эппс, Дэниэл Калуя, Тоби Джонс, Арт Малик, Кумэйл Нанджиани, Эдуардо Норьега, Джон Ортиз, Рэндалл Парк, Педро Паскаль, Марк Стронг, Кэри Хироюки-Тагава, Майлз Теллер, Бен Уишоу, Майкл Кэй Уильямс, Дэймон Уэйнс и другие актёры. Академиками также могут стать режиссёры Шон Бейкер, Лоран Канте, Крэйг Гиллеспи, Энди Мускетти, Мишель Гондри, Лука Гуаданьино, Надин Лабаки, Жан-Пьер Жене, Лех Маевски, Рубен Эстлунд, Аличе Рорвахер и Бела Тарр. В случае, если указанные лица примут приглашения, они станут членами академии после серии приёмов, запланированных на осень.
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