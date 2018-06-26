Съёмки «Даши-путешественницы» назначены на август

Съёмки киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница»
начнутся 6 августа
текущего года в Австралии и продлятся до ноября, уверяет Omega Underground
.
Титульную роль в картине исполнит звезда «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабела Монер
. Продюсером выступает Майкл Бэй
, режиссёром назначен Джеймс Бобин
, а сценарий пишет Николас Столлер
. За производство отвечает Paramount Playerss, новое подразделение Paramount Pictures.
По сюжету полнометражной картины, основанной на популярном шоу Nickelodeon, стартовавшем в 2000 году и продержавшемся восемь сезонов, сильно подросшая Даша наденет рюкзак и вместе со своим кузеном Диего отправится в большой город.
«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019
-го.
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