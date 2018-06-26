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Съёмки «Даши-путешественницы» назначены на август

26 июня
2018 год

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26 июня 2018
Съёмки киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница» начнутся 6 августа текущего года в Австралии и продлятся до ноября, уверяет Omega Underground.


Титульную роль в картине исполнит звезда «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабела Монер. Продюсером выступает Майкл Бэй, режиссёром назначен Джеймс Бобин, а сценарий пишет Николас Столлер. За производство отвечает Paramount Playerss, новое подразделение Paramount Pictures.

По сюжету полнометражной картины, основанной на популярном шоу Nickelodeon, стартовавшем в 2000 году и продержавшемся восемь сезонов, сильно подросшая Даша наденет рюкзак и вместе со своим кузеном Диего отправится в большой город.

«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019-го.
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