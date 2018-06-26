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Сценарий третьих «Стражей галактики» готов

26 июня
2018 год

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26 июня 2018
Джеймс Ганн закончил писать сценарий третьих «Стражей галактики», чьё действие развернётся после событий фильма «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщил сам режиссёр в своём твиттере.

Сценарий третьих «Стражей галактики» готов
фото: twitter.com

Съёмки картины, в которой Ганн вновь выступает режиссёром и сценаристом, пройдут с февраля по июнь-июль 2019 года на студии Pinewood в Атланте.

В будущей ленте ожидается появление Адама Уорлока, Аиша (Элизабет Дебики) может превратиться в ключевую злодейку, а Марку Хэмиллу, вполне вероятно, доверят камео.

«Стражи галактики. Часть 3» выйдет в мировой прокат в 2020 году.
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