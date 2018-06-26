Сценарий третьих «Стражей галактики» готов

Джеймс Ганн
закончил писать сценарий третьих «Стражей галактики»
, чьё действие развернётся после событий фильма «Мстители: Война бесконечности»
. Об этом сообщил сам режиссёр в своём твиттере
.
Съёмки картины, в которой Ганн вновь выступает режиссёром и сценаристом, пройдут с февраля по июнь-июль 2019 года на студии Pinewood в Атланте.
В будущей ленте ожидается появление Адама Уорлока, Аиша (Элизабет Дебики
) может превратиться в ключевую злодейку, а Марку Хэмиллу
, вполне вероятно, доверят камео.
«Стражи галактики. Часть 3»
выйдет в мировой прокат в 2020 году.
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