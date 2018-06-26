Кастинг «Ведьмака» запланирован на ближайшее будущее

Кастинг сериала по «Ведьмаку» уже не за горами, пообещала в своём твиттере шоураннер проекта Лорен Шмидт.
Создатели уже определились со списком потенциальных участников, который, разумеется, никто не собирается разглашать. Кроме того, по словам Шмидт, из опасения перед утечкой информации кандидаты получат специально придуманные для прослушивания сцены, которые не попадут в сам сериал.
«Как правило, директор по кастингу рассылает сцены с конкретными персонажами из первой серии сценария. Но поскольку у нас будет международный кастинг (что означает множество электронных писем и самопрезентаций), а интернет не умеет хранить секретов, мы специально написали для главных героев несколько сцен. Они в точности отражают нюансы эмоций, которых мы ждём от Геральта и компании. Но в этих сценах спойлеров нет! Так что если вы наткнётесь на некоторые спойлеры в Сети, то знайте — да, они, скорее всего, реальны. Но они не будут иметь никакого отношения к тем историям, которые мы расскажем», — заявила шоураннер.
Съёмки адаптации цикла произведений Анджея Сапковского пройдут в Восточной Европе, включая Польшу. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Премьеру «Ведьмака» следует ожидать не ранее 2020 года.
Если же вы не хотите ждать так долго, то уже сейчас можете помочь польским энтузиастам, собирающим в социальной сети Facebook средства для завершения собственного полнометражного фильма «На полвека поэзии позже» о Геральте и его друзьях, который создаётся под девизом «Поклонники для поклонников» и будет доступен бесплатно на Youtube.
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