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Гёте-Институт представляет раритетные фильмы о футболе

27 июня
2018 год

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27 июня 2018
По случаю Чемпионата мира по футболу Гёте-Институт в сотрудничестве с Третьяковской галереей организует показы первых немецких фильмов, в которых тема футбола использована в качестве лейтмотива.

Ленты Золтана Корды «Одиннадцать чертей» и Фрица Фрайслера «Король нападающий», для которых живое музыкальное сопровождение организуют группы Won James Won и Brom, можно будет увидеть 29 и 30 июня в летнем кинотеатре Новой Третьяковки.

Гёте-Институт представляет раритетные фильмы о футболе
фото: Гёте-Институт

«Король нападающий» и «Одиннадцать чертей» показывают эйфорию от тогда еще молодого вида спорта – которую подтверждал и успех в кинокассах. Одновременно с этим они показывают также футбол в социальном контексте. В то время как действие фильма «Король нападающий» разворачивается на фоне мира буржуа, фильм «Одиннадцать чертей» обращается к теме конкуренции между буржуазным и рабочим футбольными клубами – и тем самым предвосхищает то, что и сегодня является определяющим в футболе и становится яблоком раздора футбольных фанатов: конкуренцию между бедными и богатыми клубами, верность своей команде несмотря на коммерческие интересы», – рассказывает руководитель культурных программ института Астрид Веге.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробнее узнать о программе можно по ссылке.
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