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Евгений Миронов сыграет следователя в ремейке «Пробуждения»

27 июня
2018 год

Новости кино >>
27 июня 2018
Евгений Миронов исполнит роль следователя в ремейке американского сериала «Пробуждение».

«Приступаю к работе с режиссером Эдуардом Парри. Он будет снимать телевизионный фильм «Пробуждение»… Создатели оттолкнулись от известного американского сериала, но он почти полностью будет переписан», – заявил актер в интервью «Известиям».

Евгений Миронов сыграет следователя в ремейке «Пробуждения»
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Миронов отметил, что за всю карьеру он впервые играет следователя: «Сейчас готовлюсь, работаем со специалистом из Следственного комитета, даже поучаствовал в следственном эксперименте. В общем, обучаюсь различным профессиональным навыкам», – добавил он.

Оригинальная лента вышла на экраны в 2012 году. В центре сюжета – детектив Майкл Бриттен, который вместе с сыном и женой попадает в автокатастрофу. Выжить удается только главному герою и его сыну. Очнувшись после катастрофы, герой понимает, что время повернулось вспять. Ему приходится начать жизнь в двух разных реальностях.
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