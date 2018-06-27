«Джим Пуговка и машинист Лукас» отправляются спасать принцессу

В создании ленты
участвовали Хеннинг Баум
, Соломон Гордон
, Уве Оксенкнехт
и Аннетт Фрир
.
Новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами.
По сюжету почтальон доставляет посылку с маленьким мальчиком в волшебную страну Медландию, расположенную на острове. Герой вырастает храбрым искателем приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.
Мировая премьера семейного фильма состоялась в Германии 29 марта 2018 года.
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