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«Джим Пуговка и машинист Лукас» отправляются спасать принцессу

27 июня
2018 год

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27 июня 2018
В создании ленты участвовали Хеннинг Баум, Соломон Гордон, Уве Оксенкнехт и Аннетт Фрир.

Новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами.



По сюжету почтальон доставляет посылку с маленьким мальчиком в волшебную страну Медландию, расположенную на острове. Герой вырастает храбрым искателем приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.

Мировая премьера семейного фильма состоялась в Германии 29 марта 2018 года.
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персоны
Хеннинг БаумДэннис ГанзельСоломон ГордонУве ОксенкнехтАннетт Фрир
фильмы
Джим Пуговка и машинист Лукас

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