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Александр Хант приступил к работе над криминальной приключенческой драмой «Межсезонье»

27 июня
2018 год

Новости кино >>
27 июня 2018
Александр Хант, дебютировавший в прошлом году с картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», готовит новый проект — криминальную приключенческую драму о подростках «Межсезонье».

Александр Хант приступил к работе над криминальной приключенческой драмой «Межсезонье»
фото: Даниил Максюков

Сценаристом картины, которая создаст собирательный образ современных подростков со всеми их проблемами, выступит Дмитрий Соболев.

«Когда Саша Хант предложил мне написать историю про подростков, я подумал, что это будет интересно, потому что я так и не написал сценарий о своей юности, хотя много думал об этом. В юности все впервые и навсегда — любовь, дружба, а взрослые кажутся монстрами из другой галактики, ходящими на головах. А все потому, что взрослые часто неискренни и им есть что терять. А кому есть что терять — боятся. Наш фильм, прежде всего, про бесстрашных людей», — рассказал он.

Александр Хант приступил к работе над криминальной приключенческой драмой «Межсезонье»
фото: Даниил Максюков

Толчком для появления идеи проекта стала реальная трагедия, произошедшая в 2016 году под Псковом: 15-летние Денис и Катя сбежали из дома с найденным в сейфе оружием, забаррикадировались на даче, и, когда их попыталась взять штурмом полиция – застрелились.

«Это несчастье можно было бы предотвратить. Однако люди, которые должны были спасти этих ребят, не придумали ничего умнее, кроме как их запугать и подавить», — считает режиссер.

Александр Хант приступил к работе над криминальной приключенческой драмой «Межсезонье»
фото: Даниил Максюков

«Межсезонье» — история про двух подростков, парня и девушку, которые пытаются отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Чтобы оставаться вместе, они вынуждены бежать, скрываться, жить двойной жизнью. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Приступить к съемкам ленты планируется весной следующего года, а выпустить ее на экраны уже в 2020 году. Создатели предлагают поддержать проект на сайте Planeta.ru, где объявлен сбор средств на его производство. А заполнив анкету по ссылке, можно принять участие в кастинге на главные роли в картине.
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персоны
Дмитрий Соболев
фильмы
Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

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№ 1
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   27.06.2018 - 18:29
Ух ты, оказывается нужно было спасать малолетних скотов, стреляющих по людям... А их подавили, гады такие... читать далее>>
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