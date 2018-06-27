Александр Хант приступил к работе над криминальной приключенческой драмой «Межсезонье»

Сценаристом картины, которая создаст собирательный образ современных подростков со всеми их проблемами, выступит Дмитрий Соболев.
«Когда Саша Хант предложил мне написать историю про подростков, я подумал, что это будет интересно, потому что я так и не написал сценарий о своей юности, хотя много думал об этом. В юности все впервые и навсегда — любовь, дружба, а взрослые кажутся монстрами из другой галактики, ходящими на головах. А все потому, что взрослые часто неискренни и им есть что терять. А кому есть что терять — боятся. Наш фильм, прежде всего, про бесстрашных людей», — рассказал он.
фото: Даниил Максюков
Толчком для появления идеи проекта стала реальная трагедия, произошедшая в 2016 году под Псковом: 15-летние Денис и Катя сбежали из дома с найденным в сейфе оружием, забаррикадировались на даче, и, когда их попыталась взять штурмом полиция – застрелились.
«Это несчастье можно было бы предотвратить. Однако люди, которые должны были спасти этих ребят, не придумали ничего умнее, кроме как их запугать и подавить», — считает режиссер.
фото: Даниил Максюков
«Межсезонье» — история про двух подростков, парня и девушку, которые пытаются отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Чтобы оставаться вместе, они вынуждены бежать, скрываться, жить двойной жизнью. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Приступить к съемкам ленты планируется весной следующего года, а выпустить ее на экраны уже в 2020 году. Создатели предлагают поддержать проект на сайте Planeta.ru, где объявлен сбор средств на его производство. А заполнив анкету по ссылке, можно принять участие в кастинге на главные роли в картине.
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