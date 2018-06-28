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VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES объявил свою программу

28 июня
2018 год

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28 июня 2018
После перерыва, сделанного в 2017 году, в Вологде вновь пройдёт фестиваль молодого европейского кино VOICES. В программу смотра вошли 30 картин, 6 из которых примут участие в конкурсе. Почти все конкурсные фильмы будут представлены в России впервые.

VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES объявил свою программу

На звание лучшего фильма фестиваля претендуют картины «Фортуна» Жерминаля Ру (Швейцария, Бельгия), «Дом» Фина Троха (Бельгия), «Рассвет» Гентиана Кочи (Албания), «Разбойники в поисках мамы» Косты Рисича (Сербия), «Майкл взаперти» Фрэнка Берри (Ирландия), и «Ваш репетитор» Антона Коломееца (Россия).

«В этом году, как и в предыдущие годы, конкурсная программа нашего фестиваля объединила в себе работы шести молодых европейских режиссеров. Все эти молодые люди, живущие в разных концах сегодняшней Европы, задают себе похожие вопросы: как жить дальше в этих сложных и противоречивых условиях, когда жизнь зачастую заставляет взрослеть слишком рано, как сделать правильный выбор и остаться самим собой?», — говорит арт-директор фестиваля, Коринна Даниелу.

В состав международного жюри VIII фестиваля молодого европейского кино VOICES вошла российская актриса Ирина Горбачева, ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О’Райли и французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов. Председателем жюри стал российский режиссер, продюсер, сценарист Алексей Федорченко.

В числе внеконкурсных программ фестиваля «Европейский экспресс» с самыми интересными авторскими фильмами, в том числе из Каннского и Берлинского фестивалей, «Якутская волна», «Наше новое кино» с новинками российского кинематографа («Война Анны», «Лето», «Аритмия», «Теснота», «Сказки о маме»), программы документального и короткометражного кино (в которой можно будет увидеть режиссёрские работы Марии Шалаевой и Дарьи Чаруши). Программа «Балканский фокус» объединяет фильмы Румынии, Албании, Хорватии, Словении, Сербии, Греции, Боснии и Герцеговины. Программа «Кино в Кремле» пройдёт на открытом воздухе, в Консисторским дворе Вологодского Кремля. Там будут показаны культовый фантастический фильм «Аэлита» (1924 г.) в сопровождении современной электронной группы Stolen loops project (авторский проект Григория Калинина и Сергея Шайдакова), «Цвет Граната» (к 50-летию лучшего фильма Сергея Параджанова) и «Генезис 2.0», сенсационный документальный фильм, получивший приз за лучшую операторскую работу на престижном фестивале «Сандэнс». Помимо кинопрограмм VOICES порадует гостей традиционным Пикником, мастер-классами, лекциями и концертами.

VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES откроется 5 июля российской премьерой польского фильма «Холодная война» Павла Павликовского, получившего на Каннском фестивале в этом году приз за лучшую режиссуру.
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персоны
Ирина ГорбачёваГригорий КалининАнтон КоломеецДжонни О'РайллиСергей ПараджановАлексей ФедорченкоДарья ЧарушаСергей ШайдаковМария Шалаева
фильмы
АритмияАэлитаВаш репетиторВойна АнныЛетоТеснотаЦвет граната

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