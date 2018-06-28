VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES объявил свою программу

После перерыва, сделанного в 2017 году, в Вологде вновь пройдёт фестиваль молодого европейского кино VOICES
. В программу смотра вошли 30 картин, 6 из которых примут участие в конкурсе. Почти все конкурсные фильмы будут представлены в России впервые.
На звание лучшего фильма
фестиваля претендуют картины «Фортуна» Жерминаля Ру
(Швейцария, Бельгия), «Дом» Фина Троха
(Бельгия), «Рассвет» Гентиана Кочи
(Албания), «Разбойники в поисках мамы» Косты Рисича
(Сербия), «Майкл взаперти» Фрэнка Берри
(Ирландия), и «Ваш репетитор
» Антона Коломееца
(Россия).
«В этом году, как и в предыдущие годы, конкурсная программа нашего фестиваля объединила в себе работы шести молодых европейских режиссеров. Все эти молодые люди, живущие в разных концах сегодняшней Европы, задают себе похожие вопросы: как жить дальше в этих сложных и противоречивых условиях, когда жизнь зачастую заставляет взрослеть слишком рано, как сделать правильный выбор и остаться самим собой?»,
— говорит арт-директор фестиваля, Коринна Даниелу
.
В состав международного жюри VIII фестиваля молодого европейского кино VOICES
вошла российская актриса Ирина Горбачева
, ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О’Райли
и французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов
. Председателем жюри стал российский режиссер, продюсер, сценарист Алексей Федорченко
.
В числе внеконкурсных программ фестиваля «Европейский экспресс
» с самыми интересными авторскими фильмами, в том числе из Каннского и Берлинского фестивалей, «Якутская волна
», «Наше новое кино
» с новинками российского кинематографа («Война Анны
», «Лето
», «Аритмия
», «Теснота
», «Сказки о маме»
), программы документального
и короткометражного
кино (в которой можно будет увидеть режиссёрские работы Марии Шалаевой
и Дарьи Чаруши
). Программа «Балканский фокус
» объединяет фильмы Румынии, Албании, Хорватии, Словении, Сербии, Греции, Боснии и Герцеговины. Программа «Кино в Кремле
» пройдёт на открытом воздухе, в Консисторским дворе Вологодского Кремля. Там будут показаны культовый фантастический фильм «Аэлита
» (1924 г.) в сопровождении современной электронной группы Stolen loops project
(авторский проект Григория Калинина
и Сергея Шайдакова
), «Цвет Граната
» (к 50-летию лучшего фильма Сергея Параджанова
) и «Генезис 2.0»
, сенсационный документальный фильм, получивший приз за лучшую операторскую работу на престижном фестивале «Сандэнс». Помимо кинопрограмм VOICES порадует гостей традиционным Пикником, мастер-классами, лекциями и концертами.
VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES
откроется 5 июля
российской премьерой польского фильма «Холодная война
» Павла Павликовского
, получившего на Каннском фестивале в этом году приз за лучшую режиссуру.
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