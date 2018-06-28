ревью

Ролики фильмов «Коммивояжер» Фильм Асгара Фархади, получивший премию "Оскар" в 2017 году за лучший фильм на иностранном языке.

Новости кино VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES объявил свою программу Фестиваль пройдёт в Вологде с 5 по 8 июля

Ролики фильмов «Чёрный клановец» Внедриться в Ку-клукс-клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий.

Рецензии на фильмы «Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома Уругвай может напугать россиян не только Кавани и Суаресом

Ролики фильмов «Чужие родные» Неудавшаяся попытка самоубийства после неудавшейся свадьбы.

Фестивальная колонка Полюби себя, если осмелишься: пять жизнеутверждающих фильмов из Франции Гид по фестивалю «Французские каникулы» в летнем «Пионере»