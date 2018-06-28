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Джаред Лето сыграет в спин-оффе «Человека-паука»

28 июня
2018 год

Новости кино >>
28 июня 2018
Джаред Лето получил роль в спин-оффе «Человека-паука» под названием «Морбиус». Об этом сообщает Variety.

Какой именно образ предстоит воплотить актеру, пока не сообщается. Режиссерское кресло ленты, по информации источников издания, занял Даниэль Эспиноза.

Джаред Лето сыграет в спин-оффе «Человека-паука»
фото: Theo Wenner

Продюсировать картину будут Мэттью Толмач и Ави Арад. Дата премьеры фильма пока не назначена, однако вероятнее всего к его производству приступят уже в этом году.

Вампир Майкл Морбиус, который является одним из главных злодеев вселенной «Человека-паука», впервые появился на страницах комиксов в 1971 году.
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