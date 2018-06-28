Джаред Лето сыграет в спин-оффе «Человека-паука»

Джаред Лето
получил роль в спин-оффе «Человека-паука
» под названием «Морбиус». Об этом сообщает Variety
.
Какой именно образ предстоит воплотить актеру, пока не сообщается. Режиссерское кресло ленты, по информации источников издания, занял Даниэль Эспиноза
.
фото: Theo Wenner
Продюсировать картину будут Мэттью Толмач
и Ави Арад
. Дата премьеры фильма пока не назначена, однако вероятнее всего к его производству приступят уже в этом году.
Вампир Майкл Морбиус, который является одним из главных злодеев вселенной «Человека-паука», впервые появился на страницах комиксов в 1971 году.
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