Веб-сериал «Неправильные» объявляет народный кастинг

Соцсеть «МирТесен» и кинорежиссер Владимир Мирзоев
объявляют народный кастинг на роль в веб-антиутопии «Неправильные
», мир которой населен совершенно разными людьми: от министров, пенсионеров и докторов до хипстеров, гейш и альфонсов.
Для участия в кастинге необходимо снять короткий (до 2 минут) видеоролик, в котором объяснить, почему именно вы — «неправильный» или «неправильная». Загрузить видео и заполнить анкету участника нужно на сайте проекта
, а после расшарить в любую из социальных сетей.
10 человек, набравших наибольшее количество лайков, получат возможность принять участие в очном кастинге с режиссером и съёмочной группой. Народный кастинг, подробная информация об условиях которого размещена по ссылке
, уже стартовал и продлится до 7 июля.
«Неправильные» — веб-сериал о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
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