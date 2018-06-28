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«Обычная женщина» Бориса Хлебникова едет на Series Mania в Австралию

28 июня
2018 год

Новости кино >>
28 июня 2018
«Обычная женщина» Бориса Хлебникова, производства телеканала ТВ-З и «Студии Лукфильм», впервые представит Россию в основном конкурсе международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania в Австралии.

Роли в картине исполнили Александра Бортич, Аглая Тарасова, Татьяна Догилева, Евгений Гришковец и Анна Михалкова, которая за работу над картиной признана лучшей актрисой на Series Mania во Франции.

«Обычная женщина» Бориса Хлебникова едет на Series Mania в Австралию
фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«У нашего фильма плотная и увлекательная детективная составляющая. Но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под 40, которая жертвует собой ради мужа и детей, но её жертва оказывается никому не нужной – семья рассыпается на глазах. Это очень российская история, которая показалась мне интересной и вызвала желание воплотить её на экране», – рассказал режиссер.

Российской драме предстоит соревноваться за победу с сериалами «Патрик Мэлроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, American Woman и The Oil Fund.

По сюжету сериала у 39-летней Марины успешный цветочный бизнес и крепкая дружная семья – муж-хирург, дочери учатся в частной школе и крутом институте. Окружающим ее жизнь кажется идеальной. Но за красочным фасадом скрываются страшные тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь – прогульщица и наркодилер, младшая – социопатка, а сама Марина – не цветочница, а сутенёрша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из «работниц» Марины обнаруживают мёртвой.

Российская премьера запланирована на осень 2018 года.
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персоны
Александра БортичЕвгений ГришковецТатьяна ДогилеваБенедикт КамбербэтчАнна МихалковаАглая ТарасоваБорис Хлебников
фильмы
Обычная женщина

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