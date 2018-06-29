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Спин-офф «Плохих парней» нашёл пристанище на сервисе Spectrum

29 июня
2018 год

Новости кино >>
29 июня 2018
Компанией Charter Communications заказано производство 13-серийного сезона спин-оффа «Плохих парней», получившего название «Лучшие в Лос-Анджелесе». Ранее от сериала отказался канал NBC, уточняет THR.


Зрителям поведают о похождениях спецагента Сидни «Сид» Баррет (Габриэль Юнион) и её напарницы Нэнси Маккенна (Джессика Альба).

Исполнительным продюсером заявлен Джерри Брукхеймер, над сценарием корпели Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер. Премьера состоится в 2019 году на сервисе Spectrum.

Оригинальная картина с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом вышла на экраны в 1995-м. В 2003 году Майкл Бэй выпустил сиквел «Плохие парни 2», где Юнион впервые предстала в качестве сестры персонажа Лоуренса.
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