Спин-офф «Плохих парней» нашёл пристанище на сервисе Spectrum

Компанией Charter Communications заказано производство 13
-серийного сезона спин-оффа «Плохих парней»
, получившего название «Лучшие в Лос-Анджелесе»
. Ранее от сериала отказался канал NBC, уточняет THR
.
Зрителям поведают о похождениях спецагента Сидни «Сид» Баррет (Габриэль Юнион
) и её напарницы Нэнси Маккенна (Джессика Альба
).
Исполнительным продюсером заявлен Джерри Брукхеймер
, над сценарием корпели Брэндон Марголис
и Брэндон Сонньер
. Премьера состоится в 2019 году на сервисе Spectrum.
Оригинальная картина с Уиллом Смитом
и Мартином Лоуренсом
вышла на экраны в 1995-м. В 2003 году Майкл Бэй
выпустил сиквел «Плохие парни 2»
, где Юнион впервые предстала в качестве сестры персонажа Лоуренса.
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