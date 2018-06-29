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«Однажды в Голливуде»: ДиКаприо представил первый кадр из нового фильма Тарантино

29 июня
2018 год

Новости кино >>
29 июня 2018
В сети появился первый кадр из новой работы Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Фотографию опубликовал в инстаграме Леонардо ДиКаприо.

«Однажды в Голливуде»: ДиКаприо представил первый кадр из нового фильма Тарантино
фото: instagram.com

Главные роли в девятом фильме культового режиссёра исполняют Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

В актёрском ансамбле фильма также числятся Аль Пачино, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл, Тимоти Олифэнт, Дамиан Льюис, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинс-младший, Николас Хэммонд, Джеймс Марсден, Скут Макнэйри, Джулия Баттерз и Кит Джефферсон. Продюсерами выступают Шэннон Макинтош и Дэвид Хеймэн.

Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019 года.
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