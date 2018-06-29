«Однажды в Голливуде»: ДиКаприо представил первый кадр из нового фильма Тарантино

В сети появился первый кадр из новой работы Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
. Фотографию опубликовал
в инстаграме Леонардо ДиКаприо
.
Главные роли в девятом фильме культового режиссёра исполняют Леонардо ДиКаприо
и Брэд Питт
. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт
(Марго Робби
), жена режиссёра Романа Полански
, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона
.
В актёрском ансамбле фильма также числятся Аль Пачино
, Бёрт Рейнольдс
, Тим Рот
, Майкл Мэдсен
, Курт Расселл
, Тимоти Олифэнт
, Дамиан Льюис
, Дакота Фэннинг
, Люк Перри
, Эмиль Хирш
, Клифтон Коллинс-младший
, Николас Хэммонд
, Джеймс Марсден
, Скут Макнэйри
, Джулия Баттерз
и Кит Джефферсон
. Продюсерами выступают Шэннон Макинтош
и Дэвид Хеймэн
.
Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019
года.
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