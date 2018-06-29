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«Бугимен» Стивена Кинга получит полнометражную экранизацию

29 июня
2018 год

Новости кино >>
29 июня 2018
Рассказ Стивена Кинга «Бугимен», известный российским читателям под названием «И пришёл Бука», будет вновь экранизирован.

Согласно Deadline, за производство полнометражной картины возьмётся студия 20th Century, а сценарий напишут авторы «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс. Продюсерские функции возьмёт на себя компания 21 Laps, принадлежащая Шону Леви, Дэну Левайну и Дэну Клэну.

«Бугимен» Стивена Кинга получит полнометражную экранизацию
фото: comicbook.com

Кинг написал данное произведение в марте 1973 года, но опубликовали его лишь спустя пять лет. Хоррор-рассказ повествует о мистере Биллингсе, который уверен, что его детей убил Бука. Он посещает доктора Харпера и в конце концов выясняет, что под маской врача скрывается чудовище.

Новелла Кинга была неоднократно адаптирована в виде короткометражных лент. Первым к сюжету обратился режиссёр Джеффри Широ в 1982 году.
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