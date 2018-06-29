«Бугимен» Стивена Кинга получит полнометражную экранизацию

Рассказ Стивена Кинга «Бугимен»
, известный российским читателям под названием «И пришёл Бука»
, будет вновь экранизирован.
Согласно Deadline
, за производство полнометражной картины возьмётся студия 20th Century, а сценарий напишут авторы «Тихого места» Скотт Бек
и Брайан Вудс
. Продюсерские функции возьмёт на себя компания 21 Laps, принадлежащая Шону Леви
, Дэну Левайну
и Дэну Клэну
.
Кинг написал данное произведение в марте 1973 года, но опубликовали его лишь спустя пять лет. Хоррор-рассказ повествует о мистере Биллингсе, который уверен, что его детей убил Бука. Он посещает доктора Харпера и в конце концов выясняет, что под маской врача скрывается чудовище.
Новелла Кинга была неоднократно адаптирована в виде короткометражных лент. Первым к сюжету обратился режиссёр Джеффри Широ
в 1982 году.
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