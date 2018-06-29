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Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела

29 июня
2018 год

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29 июня 2018
2 июля в 23:00 на НТВ стартует продолжение детективного сериала «Свидетели», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету полковник Андрей Громов (Николай Сердцев) возглавляет Следственно-Аналитическое Управление (САУ), занимающееся розыском опасных преступников и криминалистической экспертизой. У Громова самые лучшие сотрудники – настоящие профессионалы, которые способны найти любого преступника. Они изучают улики, опрашивают свидетелей, ищут доказательства и проводят очные ставки. А помогают им в этом современные технологии: сканеры, датчики слежения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи. К команде самого засекреченного следственного управления присоединились новые оперативники: Гусаров, Сталева, Зацепин и Гордеева, которые должны доказать, что способны с той же легкостью и умением решать самые запутанные дела, что и опытные оперативники.

Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В многосерийном детективе также заняты Станислав Повольнов, Екатерина Буйлова, Данила Якушев, Артём Федотов, Алексей Моисеев, Виктория Черенцова и другие актёры. В новых сериях «полиция будущего» возьмётся за дела, которые окажутся не только опасными, но и невероятно запутанными. Каждая серия станет настоящей головоломкой для зрителя. Они до последних минут не узнают, кто является хладнокровным убийцей, а кто – случайным свидетелем.

«У нас была замечательная съёмочная группа, мы со всеми дружим. Хотелось бы, чтобы съёмки начались снова, поскольку очень скучаю по всей команде. У нас были очень хороший режиссёры, продюсеры, актёры. Очень повезло с креативным продюсером – Юрием Харнасом. Это замечательный и невероятно талантливый человек, я всегда его понимал, видел, как он работал, и мне вдвойне хотелось выкладываться. Режиссёр Игорь Ромащенко – ещё один человек, без которого трудно представить проект. Вся съёмочная команда пыталась раскрыть каждого актёра и показать его индивидуальность. Сериал получился не только полезным, но и невероятно интересным, а это, как мне кажется, самое главное», – рассказал Николай Сердцев.
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Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела фотографии
Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела фотографии
Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела фотографии
Николай Сердцев вместе с командой раскроет новые запутанные дела фотографии
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