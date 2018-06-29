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Сын Лоуренса Каздана поработает над сценарием пятого «Индианы Джонса»

29 июня
2018 год

Новости кино >>
29 июня 2018
Джон Каздан («Хан Соло») перепишет сценарий Дэвида Кеппа, написанный им к пятой части популярной киносерии об Индиане Джонсе, уверяет Collider.


В режиссёрском кресле – Стивен Спилберг, в образе нашего любимого героя – Харрисон Форд, музыку напишет Джон Уильямс, а продюсерами заявлены Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.

Из-за того, что сценарий будет переписан, съёмки фильма начнутся позднее заявленного срока, а следовательно, релиз пятой части вряд ли состоится 20 июля 2020 года, уточняет Variety.

Примечательно, что Джон Каздан является сыном Лоуренса Каздана, работавшего в качестве сценариста над фильмом «Искатели потерянного ковчега», послужившим началом для культовой серии об археологе-авантюристе.
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