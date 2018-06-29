Сын Лоуренса Каздана поработает над сценарием пятого «Индианы Джонса»

Джон Каздан
(«Хан Соло»
) перепишет сценарий Дэвида Кеппа
, написанный им к пятой части популярной киносерии об Индиане Джонсе
, уверяет Collider
.
В режиссёрском кресле – Стивен Спилберг
, в образе нашего любимого героя – Харрисон Форд
, музыку напишет Джон Уильямс
, а продюсерами заявлены Кэтлин Кеннеди
и Фрэнк Маршалл
.
Из-за того, что сценарий будет переписан, съёмки фильма начнутся позднее заявленного срока, а следовательно, релиз пятой части вряд ли состоится 20 июля 2020
года, уточняет Variety
.
Примечательно, что Джон Каздан является сыном Лоуренса Каздана
, работавшего в качестве сценариста над фильмом «Искатели потерянного ковчега»
, послужившим началом для культовой серии об археологе-авантюристе.
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