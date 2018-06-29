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Съёмки сериала по игровой серии Halo начнутся в 2019 году

29 июня
2018 год

Новости кино >>
29 июня 2018
Компания Microsoft напомнила геймерам, что не забыла про анонсированный пять лет назад сериал по игровой вселенной Halo.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, телешоу, чей первый сезон будет включать десять эпизодов, выйдет на телеканале Showtime. Шоураннером, продюсером и сценаристом выступит Кайл Киллен («Пробуждение»), а Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян») поставит несколько серий и возьмёт на себя функции исполнительного продюсера вместе с Джастином Фэлви, Скоттом Пеннингтоном и Дэррилом Фрэнком.

Съёмки сериала по игровой серии Halo начнутся в 2019 году
фото: Showtime

Зрителям поведают о немаленьком конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Без Мастера Чифа, личной драмы и приключений в 26-м веке дело явно не обойдётся. Съёмки запланированы на начало 2019 года.

«Halo — наш самый амбициозный сериал за всю историю. Мы рассчитываем, что аудитория, которая ожидала шоу все эти годы, не останется разочарованной. В истории телевидения попросту никогда не было избытка великолепной научной фантастики», — заявил руководитель Showtime Дэвид Невинс.

Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo 5: Guardians, вышедшая 27 октября 2015 года, а первой — Halo: Combat Evolved. В этом году на выставке E3 была анонсирована новая часть серии под названием Halo Infinity.

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