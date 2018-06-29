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Кинокомпания «Русское» вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)

29 июня
2018 год

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29 июня 2018
29 июня кинокомпания «Русское» вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), в которой состоят более 30 компаний производителей кино и телевизионной продукции. В настоящий момент в производстве у кинокомпании «Русское» находятся около 20 телевизионных проектов, среди которых продолжение сериала «Челночницы», новый сезон «Склифосовского», экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли и другие проекты.

Кинокомпания «Русское» вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)


Генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила : «Кинокомпании «Русское» в этом году исполнилось 10 лет. Для нас вступление в АПКиТ – это логичный этап развития, выход на новый уровень, расширение горизонтов сотрудничества и замечательная возможность напрямую обмениваться опытом с ведущими игроками. В текущей ситуации на рынке общение между руководителями всех производящих студий позволяет вырабатывать единые стратегии решения актуальных проблем индустрии. И для нас важно быть частью этого процесса».
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