29 июня кинокомпания «Русское» вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), в которой состоят более 30 компаний производителей кино и телевизионной продукции. В настоящий момент в производстве у кинокомпании «Русское» находятся около 20 телевизионных проектов, среди которых продолжение сериала «Челночницы»
, новый сезон «Склифосовского»
, экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой
в главной роли и другие проекты.
Генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова
заявила : «Кинокомпании «Русское» в этом году исполнилось 10 лет. Для нас вступление в АПКиТ – это логичный этап развития, выход на новый уровень, расширение горизонтов сотрудничества и замечательная возможность напрямую обмениваться опытом с ведущими игроками. В текущей ситуации на рынке общение между руководителями всех производящих студий позволяет вырабатывать единые стратегии решения актуальных проблем индустрии. И для нас важно быть частью этого процесса»
.
обсуждение >>