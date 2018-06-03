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Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет

3 июня
2018 год

Новости кино >>
3 июня 2018
Сегодня, 3 июня, исполнилось 80 лет известному советскому и российскому актёру, режиссёру театра и кино, педагогу, заслуженному и народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому.

Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет

Всеволод Николаевич Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют». В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева). Тридцать лет прослужил актёром и режиссёром во МХАТе. Преподавал в школе-студии МХАТ, где и дебютировал как режиссёр, поставив со студентами пьесу Жана Ануя «Медея».

В кино дебютировал в 1965-м, сыграв эпизодическую роль пассажира в драме «Наш дом» с Анатолием Папановым. До 1987 года ограничивался небольшими ролями, после чего сосредоточился исключительно на кинематографе. На его счету более ста ролей в кино и на телевидении. В частности он создал запоминающиеся образы в таких известных фильмах и сериалах, как «Случай из следственной практики», «Следствие ведут Знатоки», «Судьба», «Валентина», «Бедная Маша», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблён по собственному желанию», «Профессия — следователь», «Военно-полевой роман», «Торпедоносцы», «Капитан Фракасс», «Жизнь Клима Самгина», «Этот фантастический мир», «Узник замка Иф», «Интердевочка», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Две судьбы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Жила-была одна баба».

Шиловский также поставил 13 фильмов и сериалов, среди которых «День за днём», «Миллион в брачной корзине», «Аферисты», «Блуждающие звёзды», «Линия смерти» и «Кодекс бесчестия». С 2000 года преподаёт актёрское мастерство во ВГИКе, является руководителем мастерской. С 2008-го является Президентом Всероссийского кинофестиваля актёров-режиссёров «Золотой Феникс». В 2009-м организовал Театр–студию Всеволода Шиловского. Лауреат Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Дружбы.
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Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет фотографии
Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет фотографии
Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет фотографии
Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет фотографии
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