Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет

Сегодня, 3 июня
, исполнилось 80
лет известному советскому и российскому актёру, режиссёру театра и кино, педагогу, заслуженному и народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому
.
Всеволод Николаевич Шиловский
родился 3 июня 1938
года в Москве. С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют». В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева
). Тридцать лет прослужил актёром и режиссёром во МХАТе
. Преподавал в школе-студии МХАТ, где и дебютировал как режиссёр, поставив со студентами пьесу Жана Ануя «Медея»
.
В кино дебютировал в 1965-м, сыграв эпизодическую роль пассажира в драме «Наш дом»
с Анатолием Папановым
. До 1987 года ограничивался небольшими ролями, после чего сосредоточился исключительно на кинематографе. На его счету более ста ролей в кино и на телевидении. В частности он создал запоминающиеся образы в таких известных фильмах и сериалах, как «Случай из следственной практики»
, «Следствие ведут Знатоки»
, «Судьба»
, «Валентина»
, «Бедная Маша»
, «Любимая женщина механика Гаврилова»
, «Влюблён по собственному желанию»
, «Профессия — следователь»
, «Военно-полевой роман»
, «Торпедоносцы»
, «Капитан Фракасс»
, «Жизнь Клима Самгина»
, «Этот фантастический мир»
, «Узник замка Иф»
, «Интердевочка»
, «Каменская»
, «Марш Турецкого»
, «Дальнобойщики»
, «Две судьбы»
, «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
и «Жила-была одна баба»
.
Шиловский также поставил 13 фильмов и сериалов, среди которых «День за днём»
, «Миллион в брачной корзине»
, «Аферисты»
, «Блуждающие звёзды»
, «Линия смерти»
и «Кодекс бесчестия»
. С 2000 года преподаёт актёрское мастерство во ВГИКе, является руководителем мастерской. С 2008-го является Президентом Всероссийского кинофестиваля актёров-режиссёров «Золотой Феникс». В 2009-м организовал Театр–студию Всеволода Шиловского
. Лауреат Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Дружбы.
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