Александр Пэйн поставит фильм по сценарию Джеймса Айвори

Александр Пэйн
возьмётся за постановку фильма «Завещание судьи»
(The Judge’s Will).
Согласно Deadline
, сценарий драмы напишет Джеймс Айвори
на основе статьи Рут Пройер Джабвалы
, работавшей с мастером в качестве сценаристки над его 23 режиссёрскими работами и получившей «Оскар» за картины «Комната с видом»
и «Усадьба Хауардс-Энд»
. Джабвала скончалась в 2013-м в возрасте 85 лет.
Зрителям поведают о сложных взаимоотношениях пожилого судьи из Дели с женой, уехавшей от него в Мумбаи. Когда у судьи случился второй сердечный приступ, он решил рассказать супруге о содержании своего завещания, в котором особое место уделено малообразованной молодой любовнице, которую некому будет содержать после его смерти. Стать появилась на свет в 2014 году на страницах журнала New Yorker.
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