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Александр Пэйн поставит фильм по сценарию Джеймса Айвори

3 июня
2018 год

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3 июня 2018
Александр Пэйн возьмётся за постановку фильма «Завещание судьи» (The Judge’s Will).

Согласно Deadline, сценарий драмы напишет Джеймс Айвори на основе статьи Рут Пройер Джабвалы, работавшей с мастером в качестве сценаристки над его 23 режиссёрскими работами и получившей «Оскар» за картины «Комната с видом» и «Усадьба Хауардс-Энд». Джабвала скончалась в 2013-м в возрасте 85 лет.

Александр Пэйн поставит фильм по сценарию Джеймса Айвори

Зрителям поведают о сложных взаимоотношениях пожилого судьи из Дели с женой, уехавшей от него в Мумбаи. Когда у судьи случился второй сердечный приступ, он решил рассказать супруге о содержании своего завещания, в котором особое место уделено малообразованной молодой любовнице, которую некому будет содержать после его смерти. Стать появилась на свет в 2014 году на страницах журнала New Yorker.
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