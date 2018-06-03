Эми Шейметц пропишется неподалёку от «Кладбища домашних животных»

Эми Шейметц
(«Чужой: Завет»
) получила главную женскую роль в новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»
. Как сообщает издание Variety
, актриса предстанет в образе Рэйчел Крид.
Главные роли в новой версии исполнят Джейсон Кларк
(Луис Крид) и Джон Литгоу
(Джуд Крэндалл). Режиссёрское кресло поделят на двоих Кевин Колш
и Деннис Уидмайер
. Оператором числится Лори Роуз
.
Съёмки фильма начнутся в Монреале 17 июня
и завершатся 10 августа
. Релиз запланирован на 19 апреля 2019
года.
Впервые роман был экранизирован в 1989-м Мэри Ламберт
, а спустя три года режиссёр создала сиквел
с Эдвардом Ферлонгом
в главной роли.
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