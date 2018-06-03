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Эми Шейметц пропишется неподалёку от «Кладбища домашних животных»

3 июня
2018 год

Новости кино >>
3 июня 2018
Эми Шейметц («Чужой: Завет») получила главную женскую роль в новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Как сообщает издание Variety, актриса предстанет в образе Рэйчел Крид.

Эми Шейметц пропишется неподалёку от «Кладбища домашних животных»
фото: dailydead.com

Главные роли в новой версии исполнят Джейсон Кларк (Луис Крид) и Джон Литгоу (Джуд Крэндалл). Режиссёрское кресло поделят на двоих Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Оператором числится Лори Роуз.

Съёмки фильма начнутся в Монреале 17 июня и завершатся 10 августа. Релиз запланирован на 19 апреля 2019 года.

Впервые роман был экранизирован в 1989-м Мэри Ламберт, а спустя три года режиссёр создала сиквел с Эдвардом Ферлонгом в главной роли.
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